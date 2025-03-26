شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الأوضاع بغزة والضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى هاتفيا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأوضاع الخطيرة فى قطاع غزة والضفة الغربية فى ضوء التصعيد الإسرائيلى ومواصلة العدوان على الشعب الفلسطينى.

واستمع وزير الخارجية، خلال الاتصال، لعرض شامل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول التدهور الشديد في الضفة الغربية، وكذلك قطاع غزة في ضوء الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، استعرض الوزير عبد العاطي مجمل الاتصالات التي تجريها مصر بالتعاون مع قطر في إطار العمل على التوصل إلى تهدئة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق.