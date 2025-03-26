شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأربعاء 26-3-2025.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغبالأربعاء، 26 مارس 2025 08:00 ص
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 الموافق 26 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس حار نهارًا على كافة الأنحاء، معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
ويشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:
القاهرة
العظمى 33 درجة
الصغرى 21
العظمى 31
الصغرى 18
العظمى 27 درجة
الصغرى 15
العظمى 36 درجة
الصغرى 19
العظمى 37 درجة
الصغرى 19
العظمى 36 درجة
الصغرى 21 درجة
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