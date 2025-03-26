شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف فى شركة حراسة بدولة خليجية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق وزارة العمل، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 باب تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على 95 فرصة عمل لأفراد أمن من العمالة المصرية للعمل في شركة متخصصة في مجال الحراسة، في إحدى الدول الخليجية، براتب شهري يُعادل 19 ألف و680 جنيه مصري.

وأوضحت الوزارة، أن شروط التقديم على الـ وظائف هى:

- السن :21 -45 سنة.

- الراتب: 19 ألف و680 جنيه.

- الخبرات: سنة فى مجال الأمن.

- المؤهل: جامعة – دبلوم – إعدادى.

- إجادة اللغة: عربى – إنجليزى.

وأشارت إلى أن من مميزاتها:

- التعاقد حكومى.

- المدة: سنة ويُجدد.

- اختبار : 100 يوم.

- توفير الضمان الصحى.

- توفير سكن.

- توفير مواصلات.

- إجازات 30 يوما بالسنة.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم على فرص العمل من خلال الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index، علما بأن التقديم على هذه الفرص لمدة 3 أيام فقط، خلال الفترة من الاثنين الموافق 24، وحتى اليوم الأربعاء26-3-2025.