شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ30%.. خريطة المعارض السلعية فى أحياء الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تطرح معارض "أهلًا رمضان" في أحياء محافظة الجيزة، يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم، السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خريطة معارض "أهلًا رمضان" في أحياء الجيزة

- في حي جنوب الجيزة بالسوق الحضاري بشارع ربيع الجيزي أمام مطحن السويحي، والثاني بميدان الجيزة أمام مدرسة أبو الهول، والثالث بأرض أبو عبيدة بالمنيب، والرابع بمركز البحوث الزراعية بالجيزة.

- في حي العجوزة بميدان الكيت كات.

- في حي الدقي، الأول بشارع السودان بمدخل الكوبري الخشب، والثاني بنادى الزراعيين.

- في حي الهرم، الأول بشارع فيصل الرئيسي أمام شارع حسن محمد، والثاني بتقاطع شارع المريوطية مع الهرم.

- في حي الوراق بشارع كورنيش النيل بجوار الموقف القديم.

- في حي العمرانية بشارع عبد الهادي حسانين بأرض الشركة الشرقية.

- في حي بولاق الدكرور أسفل كوبري فيصل بجوار نيابة مرور فيصل.

- في حي الطالبية بشارع حسن محمد.

- في حي إمبابة بشارع المطار بجوار مسجد المنيرة.

- في حي المنيرة الغربية بطريق البراجيل مساكن البراجيل.

وتوفر المعارض الأرز المعبأ زنة 1 كجم بسعر يتراوح ما بين 26 و 29 "حسب نسبة الكسر"، والسكر المعبأ بـ30 جنيهًا، والمكرونة زنة 280 جم بـ7.5 جنيه، والمكرونة زنة 400 جم بـ10.5 جنيه، والمكرونة زنة 500 جم بـ12.5 جنيه.

وتطرح المعارض زيت خليط زنة 700 مللي بـ47 جنيهًا، وزيت خليط زنة 800 مللي بـ52 جنيهًا، وزيت خليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وكليو اللحوم البلدية بـ280 جنيهًا، وكيلو الدواجن المجمدة (محلي - برازيلي) بـ135 جنيهًا.