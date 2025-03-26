شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار كعك العيد فى منافذ وزارة الزراعة.. الكيلو بـ220 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإنتاج، وجمعيات الإصلاح، طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكويت استعداد لعيد الفطر المبارك.

أوضح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن جميع منتجات الكعك المطروحة للبيع تخضع لمعايير الجودة التى اعتمدها مركز البحوث الزراعية، ممثلًا فى معهد تكنولوجيا الأغذية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار الكعك فى منافذ وزارة الزراعة:

الكعك السادة 200 جنيه.

كعك مكسرات عين الجمل 250 جنيها.

بيتى فور مشكل 220 جنيها.

بيتى فور سادة 250 جنيها.

بسكويت لوكس 180 جنيها.

بسكويت نشادر 160 جنيها.

غريبة 200 جنيه.

غريبة بالمكسرات 220 جنيها.

علبة مشكل 250 جنيها.