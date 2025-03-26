شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة من وزراة الزراعة لمزارعى العنب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر مارس.



تمثلت أهم التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات لمحصول العنب

يتم رش العنب الفيلم والسبريور باستخدام أقراص الجبرلين، وصول العناقيد لحوالي 7-10 سم طول، وصول حبة العنب إلى 4 ملي ميكرون بتركيز 20 جزء في المليون (قرص /100لتر ماء) ويتم تكرار هذه الرشة بعد حوالي 10 أيام من الرشة الأولى، و يتم إضافة مادة ناشرة بمعدل ½ سم توب فيلم / لتر ماء.



يتم رش أى مركب لتثبيت العقد مثل الاميكتون "مصدر للاكسين" بمعدل 250 جم لكل 100 لتر ماء.

إجراء بعض معاملات التقليم الصيفي مثل إزالة بعض الأفرع النامية من البراعم الكامنة في الخشب القديم وعند خروج فرعان من عين واحدة يزال الفرع الأقل نمواً.

يتم قص المحلاق القريب من العنقود حتى لا يسبب في اختناق العنقود.

خف العناقيد خصوصاً صغيرة الحجم لتفادي ظاهرة زيادة الحمل.

الاستمرار فى زراعة شتلات العنب حتى النصف الأول من هذا الشهر بشرط عدم خروج العيون

ري الشتلات الصغيرة وإضافة الخرطوم بجوار كل شتلة.

تربيط لفروع الأشجار على الخشب ورفعها على السلك بالبلاستك.

التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

إزالة السرطانات من على الجذوع.

ثانيا: التسميد لمحصول العنب

أشجار العنب التي تروى بالتنقيط

الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر

الرية الثانية – يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة – يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة – يضاف 2 لتر حامض امينى للفدان مدة شهر

يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر

يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 2لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم

ثالثا: برنامج الري لمحصول العنب

السنة الأولى 8 لتر/ يوم

السنة الثانية 12-14 لتر/ يوم

السنة الثالثة 14 لتر/ يوم

السنة الرابعة 16 لتر/ يوم

يتم الري اليومي لمدة ساعة كما يأتي 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعا: برنامج المكافحة لمحصول العنب

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

المقاومة الوقائية لمرض البياض الدقيقي عند وصول الأفرع الحديثة الى طول 25 سم في المتوسط وذلك بالرش بأي من المبيدات الموصى بها، عند ظهور الإصابة يمكن استخدام المبيدات الجهازية.

يتم مكافحة البياض الدقيق والبياض الزغبي باستخدام الرادوميل بمعدل 1جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

مكافحة المن والتربس والجاسد "نطاط الورق" ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء – موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء.

تركيب مصيدة الفرمون الخاصة بدودة ثمار العنب على ارتفاع 50 سم من سطح الأرض وبمعدل مصيدة واحدة لكل فدان.

في حالة وجود إصابة بالنيماتودا يتم المكافحة بالمبيد الموصى به.

أفضل المبيدات المستخدمة في مقاومة النيماتودا

تميك 15% 15كجم للفدان في شهر 8 او 10- فايديت 24% بمعدل 2.5 لتر للفدان في شهر مارس-راجبي 10% بمعدل 20كجم للفدان- بيور وتينج بمعدل 2 للفدان ويتم الاضافة من مرتين الي أربع مرات بمعدل مرة كل 6 شهور او كل 3 شهور.

في حالة وجود الإصابة بالاكاروسات العادية (5 – 7) أفراد على الورقة، ترش الأشجار بــــ التديفول 250 سنتبمتر مكعب / 100 لتر ماء- كوميت 130 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء.

فحص أوراق النموات الحديثة لاكتشاف الإصابة بالتربس والجا سيد

مكافحة التربس دايمثويت 150 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء

مكافحة الجاسيد ملاثيون 75% 300 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء

لمكافحة القواقع بالطعم السام (93 جزء رده +2 جزء نوفاكرون + 5 جزء عسل اسود) ويخلط العسل بالردة في الماء ويضاف المبيد في الصباح الباكر توضع الخلطة علي شكل دائرة حول الشجرة، ويضاف كبريتات الحديدوز بمعدل 500 جم / شجرة.