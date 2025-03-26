شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة طبية: الصيام يساعد خلايا الجسم على إصلاح نفسها بشكل أكثر كفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث للدكتور شريف مهدى استاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلى بالمركز عن فوائد الصيام وكيفية الحفاظ على الشعر.

وقال الدكتور شريف مهدى، إن الصيام يساعد خلايا الجسم على إصلاح نفسها بشكل أكثر كفاءة كما إنه لا يؤثر سلبًا على صحة الشعر، لكن التساقط ينتج من العادات الغذائية الخاطئة المتبعة عند تناول وجبتى الإفطار والسحور فالصيام يساعد على ازالة السموم من الجسم فى حال وجود نمط حياة صحى يشمل التغذية والرياضة والنوم، والتى ستجعل الشعر أكثر صحة فى رمضان.

وأكدت النشرة الطبية، أن الصيام يساعد على تنظيم الهرمونات، حيث قد يسبب خلل الهرمونات فيتساقط الشعر، فالصيام يساعد فى تخفيض مستوى الأنسولين واللبتين والديهيدروتستوستيرون الشعر (مثل باقى أجزاء الجسم) يحتاج إلى عناصر غذائية مثل الموجودة فى السلطة الخضراء الطازجة بمكوناتها كالجزر والطماطم والخيار والفلفل وأوراق الجرجير والتى تحتوى على فيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين أ والزنك والحديد.

ولفت إلى أنه من الضرورى تناول الفواكه ومنتجات الألبان على مائدتى الإفطاروالسحور خلال شهر رمضان، ليظل الشعر قويا ورطبًا وأقل عرضة للتساقط والتقصف.

- وبما أن الشعر يتكون من الكيراتين، وبالتالى فإن حاجته للبروتين عالية؛ لتحسين قوته، لذلك ينصح بالأطعمة الغنية بالبروتين كاللحم والدجاج والبيض وأطعمة كالفول غنية بنسب جيدة من البروتين.

كما يعد الماء من الأساسيات لمنع حدوث جفاف الشعر، ولابد من استغلال الوقت بين الإفطار والسحور، بتناول لترين من الماء، وبالإمكان تقسيمها بمعدل كوب فى كل ساعة.

ونصح الدكتور شريف مهدى بضرورة تناول الدهون الصحية الغنية بالأوميغا 3 والتى تحافظ على رطوبة فروة الرأس والشعر مثل سمك السالمون، أو الأفوكادو مشددًا على ضرورة الحرص على تناول وجبة السحور وعدم تجأهلها، و النوم الجيد ضرورى جدا إذ يتعافى الجسم عند النوم بما فى ذلك الشعر.

- ممارسة التمارين الرياضية تقوى الشعر وتجعله صحيا، فعندما نمارس الرياضة، يزداد تدفق الدم، وهذا يسمح لمزيد من العناصر الغذائية والأكسجين الوصول إلى فروة الرأس.