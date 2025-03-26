شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء مجمع صناعى عملاق بمدينة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

تواصلت وزارة النقل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة.

ومن بين الشركات التى تتعاون معها وزارة النقل شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة.

وخلال النقاط التالية نوضح أهم التفاصيل عن المجمع.

1- بدء نزول المعدات الخاصة لتجهيز موقع مجمع ألستوم الصناعي الضخم ببرج العرب تمهيدا لبدء إنشاء المجمع.

2- المجمع يقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية وسيتم إنشاؤه على مساحة 40 فدانا.

3- المجمع سيضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية وغيرها.

4- المصنع الثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT – مونوريل – قطار سريع) وغيرها.

5- المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

6- سيوفر الآلاف من فرص العمل.

7- المشروع ضمن خطة توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة.