شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صرف معاشات إبريل 2025 بعد قرار تقديم موعد الصرف ليكون اعتبارًا من يوم 25 مارس بدلا من أول شهر إبريل، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

ويمكن للمستفيدين صرف المعاشات عبر البنوك وفروعها، مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلى (ATM) التابعة لجميع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، خلال أيام 25 و26 و27 مارس، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات وتحقيق راحة أكبر للمستفيدين.

من ناحية أخرى، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط تسوية المعاش، حيث نصت المادة 24 على أن يتم احتساب المعاش بناءً على مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقًا للمعامل المنصوص عليه بالجدول رقم 5 المرافق للقانون.

كما حدد القانون الحد الأقصى لقيمة المعاش بنسبة 80% من أجر أو دخل التسوية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالى لأصحاب المعاشات بعد التقاعد.