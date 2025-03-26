شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أيام إجازة من الدراسة.. اعرف موعد عطلة المدارس خلال عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

يحصل طلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية إجازة تصل إلى 8 أيام من الجمعة 28 مارس الجارى حتى الجمعة 4 أبريل المقبل للمدارس التى لا تحصل على إجازة أيام السبت، حيث يعود الطلاب الدراسة يوم السبت 5 أبريل المقبل، كما يحصل الطلاب الذين تبدأ الدراسة بمدارسهم، الأحد من كل أسبوع على إجازة 9 أيام حيث يعود هؤلاء الطلاب إلى الدراسة بعد انتهاء عطل عيد الفطر المبارك 2025 الأحد 6 أبريل المقبل.

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا بمنح الطلاب فى كافة المدارس على مستوى الجمهورية أجازة رسمية من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد نص القرار على أن تكون أجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق 5 إبريل 2025.