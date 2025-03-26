شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يطمئن على الحالة الصحية لشيخ الأزهر ويدعو له بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، على الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة، داعيًا الله عز وجل أن يمنّ عليه بتمام العافية والشفاء العاجل.

وأعرب المفتي، عن خالص أمنياته لفضيلة الإمام بدوام الصحة والعافية، مؤكدًا مكانته العلمية والدعوية الرفيعة ودوره البارز في نشر الوسطية وخدمة قضايا الأمة.

وتضرع المفتي إلي الله عز وجل بقوله:

اللهم يا رب العالمين اشف إمامنا الطيب وأقرَّ عيون محبيه برجوعه سالمًا معافى.

اللهم اجعل ما أصابه رفعة في درجاته، وتمحيصًا لذنوبه، وبشِّره بلطفك الخفي وخيرك العظيم.

اللهم ارزقه مزيدًا من التوفيق والهداية، وبارك في جهوده، واشرح صدره، وأجعل راية الأزهر الشريف بقيادته خفَّاقةً تهدي الحائرين، وتنير الدروب للأجيال القادمة.