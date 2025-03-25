شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطمئن على نظيره الصومالى بعد محاولة استهداف موكبه (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الصومالى د. حسن شيخ محمود.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على الاطمئنان على صحة الرئيس الصومالى، وذلك فى أعقاب المحاولة الآثمة مؤخرًا لاستهداف موكبه خارج القصر الرئاسى بمقديشيو، مؤكدًا على تضامن مصر الكامل قيادة وشعبًا مع الرئيس الصومالى والشعب الصومالى الشقيق.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد على التزام مصر بدعم مساعى الحكومة الصومالية والجيش الوطنى الصومالى نحو مكافحة الإرهاب بمفهومه الشامل، والذى يتضمن الأبعاد الفكرية والاجتماعية والتنموية والأمنية، مشددًا على حرص مصر على استمرار الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون فى مختلف المجالات، فى ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة والمصالح المشتركة التى تربط بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس الصومالى حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس، مشيدًا بالدعم المصرى لبلاده، ومؤكدًا على التزام بلاده بالعمل المشترك مع مصر فى مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو الاستقرار والازدهار.