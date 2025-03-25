شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: حققنا تقدم كبير فيما يتعلق بالحوثيين فى الشرق الأوسط.. ونحذر داعميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،ان الولايات المتحدة حققت تقدم كبير بشأن الضربات على الحوثيين، وذلك من خلال قوله "نحرز تقدما فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط"، مؤكدا أنه لم تكن هناك أى معلومات عن الضربات الأمريكية على الحوثيين في محادثات تطبيق سيجنال المسربة.

وذكر ترامب، أن الحوثيين يحصلون على الدعم من دولة كبرى، وأوضح، "‏بعثنا برسالة لإيران بأن دعمها للحوثيين لا يمكن أن يستمر".