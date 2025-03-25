100 ألف فلسطينى يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى

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القاهرة - سامية سيد - أدى 100 ألف فلسطينى صلاتى العشاء والتراويح فى اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الفضيل فى المسجد الأقصى المبارك، فى ظل الإجراءات العسكرية المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الوصول إلى المسجد.



وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن أكثر من 100 ألف أدوا صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضى عام 1948، إذ تمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى.