شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يطلق الرصاص وقنابل الصوت خلال اقتحامه "نابلس" بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس بالضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال تجولوا فى كافة شوارع القرية مجبرين أصحاب المحال التجارية على إغلاقها قبل آذان المغرب بدقائق، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين والمركبات فى القرية.



وفى السياق، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحى صوب مركبة خلال توجداها على حاجز المربعة جنوب نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز، أطلقت الرصاص الحى تجاه حافلة نقل ركاب أثناء توقفها عند الحاجز من قرية تلفيت؛ ما أدى لتحطم زجاج حافلة الركاب، دون وقوع إصابات.



وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند الحاجز، وأجرت تفتيشا دقيقا للمركبات؛ ما أجبر مئات المواطنين الفلسطينيين للإفطار على الحاجز، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقى، وانتشرت بحى كفر سابا بالقرب من مسجد ابو عبيدة، ونشرت القناصة فى المكان، دون أن يبلغ عن إصابات.