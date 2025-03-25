شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جامعى إسرائيلى: لا يوجد أبرياء فى إسرائيل وجنود الجيش مدربون على قتل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

طالب 26 أستاذا في جامعة بن جوريون رئيس المؤسسة الأكاديمية بطرد الدكتور سيباستيان بن دانيال، (محاضر في قسم علوم الحاسوب) الذي قال إن جنود الجيش الإسرائيلي مدربون على قتل الأطفال، وأن جميع الإسرائيليين يؤيدون قتل الأطفال، وأن اليهود من سكان بئر السبع هم من النازيون الجدد.

وكتب على منصات التواصل الاجتماعي، ويتابعه أكثر من عشرين ألف شخص: "لا يوجد أبرياء في إسرائيل، الجميع يؤيد قتل الأطفال على يد جيش الدفاع الإسرائيلي"، و"الصهيونية كاهانيّة مهذبة".

وكتب بن دانيال أيضا: "فكرتُ في طهي جاري ببطءٍ شديد، ثم إزالة كبده لاستخدامه كطعام قبل أن يتحلل مباشرةً، لأن مذاقه يكون أفضل بهذه الطريقة، ولكن بما أن ذلك غير ممكن، فأنا آكل التوفو الحريري مجددًا اليوم".

وأضاف: "أنا أعيش في بئر السبع. 99 في المائة منهم من أعضاء B.I.V. والنازيين الجدد الذين يريدون قتلي في الشارع".