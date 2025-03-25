شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأربعاء 26 مارس 2025 الموافق 26 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس حار نهاراً على كافة الأنحاء، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 21

الإسكندرية

العظمى 31

الصغرى 18

مطروح

العظمى 27 درجة

الصغرى 15

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 19

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 19

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 21 درجة