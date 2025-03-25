شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: يفضل تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، أنه يفضل تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبى.

وقال المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، إنه يمكن تناول غذاء صحى متوازن ومناسب للحالة الصحية مع تجنب المشروبات التي تحتوى على كافيين والمشروبات الغازية والابتعاد تماما عن المعلبات والأطعمة المعالجة لاحتوائها على مواد حافظة وأملاح.

وتابع: "يجب الحفاظ على ترطيب الجسم دائما وتوزيع شرب حوالى 2 لتر من الماء يوميا ومعرفة الأدوية التى لا تفطر مثل قطرات العين / قطرات الأذن / المحاليل / الحقن العضلية والوريدية وحقن الأنسولين ودواء الغرغرة ) والتي تفطر اذا دخلت الجوف مثل قطرات الأنف".

وأضافت: يفضل تناول الدواء بانتظام وفقا لتعليمات الطبيب واتباع أى تعديلات في الأدوية أو جرعتها أو ميعادها بعد الرجوع له لتفادى أى أخطاء تتم عادة في تناول الأدوية برمضان، مثل (مضاعفة الجرعة / تغيير ميعاد الدواء مع الطعام / تناول أدوية مع بعضها / تقليل الزمن بين الجرعات).