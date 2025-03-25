شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تنفيذ حملات توعوية حول أهمية التطعيمات في الوقاية من الأمراض. والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وفد إحدى شركات الأدوية، لبحث سبل تعزيز التعاون فى القطاع الصحى، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، والتصنيع الدوائى، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية حول أهمية التطعيمات في الوقاية من الأمراض.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بمدير عام الشركة فى مصر وأفريقيا، والوفد المرافق له، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الثنائية التي تسهم في تحسين الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع ناقش مستجدات التعاون في برامج الصحة العامة، خاصةً ما يتعلق بضمان وصول اللقاحات إلى جميع المواطنين، وتوسيع نطاق حملات التحصين بالتعاون مع "سانوفى".

وتابع أن اللقاء تناول مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وإحدى شركات الأدوية لدعم مبادرة "100 مليون صحة"، من خلال تعزيز جهود مكافحة مرض السكري، وتنظيم ورش عمل تعليمية تستهدف رفع المستوى العلمي للأطباء في مجال اقتصاديات الصحة المتعلقة بالأمصال.

وأشار عبدالغفار إلى أن بروتوكول التعاون المزمع توقيعه يتضمن تنظيم حملات توعوية حول مرض السكري، إلى جانب مشروع تطوير تطبيق رقمي يتيح للأطباء متابعة مرضى السكرى عن بُعد، ومراقبة استجابتهم للعلاج، مما يسهم في تحسين خيارات العلاج والجرعات المناسبة.

وفي إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الدوائية، بحث الطرفان سبل التعاون في مجال التصنيع المحلي، عبر شراكات بين الشركة وشركات تصنيع الأدوية المصرية، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية، وخفض التكاليف، وضمان توفير إمدادات ثابتة من الأدوية الحيوية.