شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يونس يشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والمبادرات لتحقيق النجاح في بودكاست "بداية جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف بودكاست "بداية جديدة"، المذيع المصري الشهير أحمد يونس، وتناول أسباب ارتباط الجمهور، خاصة من كبار السن، بالراديو، واستعرض بداياته في المجال الإذاعي والتحديات التي واجهها طوال مسيرته. كما تحدث عن تأثير مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ودورها البارز في تمكين الشباب وتثقيفهم وتنمية مواهبهم.



بدأ يونس حديثه بالتأكيد على أهمية المبادرة وفوائدها الكبيرة التي تقدمها من خلال التدريبات وحملات التوعية المتعلقة بالصحة. كما أوضح أنه لو كانت هذه المبادرة موجودة في بداية مشواره المهني، لكان لها تأثير كبير عليه، حيث لم تكن هناك برامج تدريبية متاحة في ذلك الوقت في مصر، مما دفعه للسفر إلى الخارج لاكتساب الخبرة.



وتابع يونس في حديثه، أنه لو توفرت مثل هذه المبادرة حينها، لكانت ستساعده في الحصول على الدعم اللازم وتوجيهه نحو الطريق الصحيح لتحقيق حلمه. كما شدد على أهمية الإلمام الجيد قبل الإقدام على أي خطوة جديدة من خلال القراءة، الاستفادة من خبرات الآخرين، والمشاركة في المبادرات.

واسترجع يونس ذكرياته حول أول برنامج قدمه، "أوتوبيس السعادة"، الذي كان تجربة جديدة ومختلفة عن برامجه السابقة. وأوضح أنه كان معروفًا بتقديم برامج إذاعية تتناول مواضيع الرعب، لكن "أوتوبيس السعادة" جاء بفكرة مبتكرة تهدف إلى مساعدة الأسر في مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم. كما تحدث عن ابتكاره لشخصية "زيتون"، التي صممها لتوعية الأطفال وتعليمهم دروسًا مهمة في الحياة.



وفي ختام الحلقة، تحدث أحمد يونس عن التحديات التي واجهها في مسيرته المهنية. أوضح أنه كان حلمه منذ الصغر أن يصبح مذيعًا في الراديو، ولكنه لم يبدأ مشواره مباشرة في هذا المجال لعدم تخرجه من كلية الإعلام. بعد تخرجه، بدأ حياته العملية في مطعم كموظف لتقديم الطلبات، قبل أن يتمكن من دخول عالم الإذاعة. واختتم حديثه برسالة ملهمة قائلاً: "لا أحد يصل إلى النجاح دون أن يبدأ. وإذا بدأت بداية صحيحة، ستتمكن من الاستمرار على الطريق الصحيح، وإذا واجهت صعوبة، سنبحث دائمًا عن بداية جديدة."



من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في الساعة 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.



وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.



يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.

