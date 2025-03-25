شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُسلم 248 ألف جنيه تعويضات وثائق تأمين لعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، اليوم، الثلاثاء، شيكات تعويضات وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات "الوزارة"، بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، وذلك كمستحقات متأخرة منذ 4 سنوات ، لصالح أُسر 2 من العمال المتوفين، و2 من المُصابين في حوادث بمحافظات الإسكندرية، وبني سويف، والقاهرة، بواقع 284 ألف جنيه، عبارة عن 100 ألف جنيه قيمة الوثيقة لأسرة كل عام متوفي، ومبلغ 64 ألف للمُصاب الأول، و20 ألف للمُصاب الثانى.

وكان قد اعتمد وزير العمل محمد جبران، صرف مبلغ مليون و600 ألف جنيه تعويضات لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات، وذلك من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، يستفيد منها أسر 8 عامل لقوا مصرعهم في حوادث داخل 6 محافظات هي القاهرة، والشرقية، وقنا، والسويس، والغربية، والجيزة، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفي.

وبحسب بيان، فإن القيمة المُعتمدة للصرف، جاءت لأسر 2 من العمال لقوا مصرعهما في حادث بالقاهرة ، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل منهما.. ولأسر 2 من العمال لقوا مصرعمها في حادث بمحافظة قنا ،بواقع 200 ألف جنيه لكل منهما ،وأسر 4 عمال لقوا مصرعهم في 4 محافظات ، هى: "الجيزة والشرقية والغربية والسويس "حيث صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل منهم.