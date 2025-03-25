شكرا لقرائتكم خبر عن حل واكسب.. الحلقة السادسة من فوازير رمضان على الخليج 365 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 الحلقة السادسة من حلقات فوازير رمضان والتي ستذاع على منصات تليفزيون السابع يوميا ولمدة 10 أيام ، كل حلقة بتكلم عن شخصية مختلفة من الشخصيات المصرية العظيمة، اللى كان ليها بصمة هامة في بلدنا، سواء في مجال العلم أو السياسة أو الفن والأدب والرياضة أيضا، المسابقة فكرة وإعداد أسامة عبد الحميد، تقديم ملك مدحت.

تدور حلقة اليوم من المسابقة حول شخصية فنية حتى النخاع، فهى إبنه فنان واخت فنان وزوجة فنان وأم لفنان، من أسرة يهودية ، أشهرت إسلامها خلال زواجها الأول وغيرت إسمها اليهودى، غنت 1200 اغنية ولحن لها كبار الملحنين منهم محمد فوزى ومحمد عبد الوهاب، و قدمت 27 فيلم سينمائى أشهرها كان "غزل البنات".

الإجابة عن الحلقات تتم عن طريق كومنت بالإجابة الصحيحة على نفس الحلقة المذاعة على صفحة الخليج 365 بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وسيتم اختيار الفائز والتواصل معه لإعلان اسمه في اليوم التالى، ليتأهل في نهاية المسابقة 10 فائزين لدخول سحب على جائزة مقدمة من الخليج 365.

