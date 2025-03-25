شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تتابع مع المتحدة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة محافظى الفيوم والإسكندرية والقاهرة، والجيزة وجنوب سيناء وأسوان، ونواب محافظى مطروح والأقصر، وذلك بحضور كل من المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والإعلامى طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة.

شهد الاجتماع متابعة تنفيذ التكليفات التى وجه بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المحافظات فى اجتماعات اللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصرى الكبير، والفعاليات التى سيتم تنظيمها فى عدد من محافظات الجمهورية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لخروج هذه الاحتفالية بصورة تليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية، وبصفة خاصة الفعاليات التى ستشهدها بعض المواقع فى المحافظات، مشيرة إلى أهمية بذل كل الجهود اللازمة، وتكثيف الاستعدادات الخاصة فى هذا الشأن لتكون تلك المواقع على أعلى مستوى، خاصة مع اقتراب موعد الاحتفالية.

خلال الاجتماع، استعرض مسئولو الشركة المتحدة شرحاً حول أهم الرسائل المستهدف تحقيقها من الاحتفالية، وخاصة الفعاليات التى سيتم تنظيمها بالمحافظات، والترويج للمقاصد السياحية المصرية لجذب أكبر عدد من السياح الوافدين، وإبراز إسهامات الحضارة المصرية ودورها التاريخى فى بناء الإرث الحضارى العالمي.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقدت اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المهام المطلوبة، وتقديم كل الدعم من المحافظات والقيام بالتنسيقات المطلوبة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والوزارات والجهات المعنية.

