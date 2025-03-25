وزارة التموين تتيح صرف منتجات كحك العيد ضمن سلع فارق نقاط الخبز

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تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف كحك العيد والبسكويت على بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز، عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية والحلوى الموسمية بأسعار مناسبة.

إتاحة كحك العيد للمواطنين عبر فارق نقاط الخبز

وقال اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للقابضة الغذائية، أن القرار يستهدف منح المواطنين المستفيدين من بطاقات التموين مزيدًا من الخيارات لشراء مستلزمات عيد الفطر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير أوجه الدعم لاستمرار توفير المنجتات للمواطنين

وأوضح اللواء أن الشركة بدأت طرح علب كحك تزن كيلو جرام، تضم ثلاثة أصناف من الكحك والبسكويت، بسعر 130 جنيهًا، وهي متوفرة في منطقة الأسمرات وجميع المناطق الأولى بالرعاية، لضمان وصول هذه المنتجات إلى الفئات المستحقة بأسعار مخفضة.

طرح منتجات الكحك بأسعار تنافسية

وأشار رئيس العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إلى أن الوزارة توفر منتجات الكحك والبسكويت بأسعار مناسبة للمستهلكين، حيث جاءت الأسعار الرسمية كما يلي:

- كعك بالملبن: 160 جنيهًا للكيلو.

- كعك سادة: 170 جنيهًا للكيلو.

- بسكويت سادة: 170 جنيهًا للكيلو.

- بيتي فور: 190 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن وزارة التموين توفر أيضًا علب كحك مشكل بأوزان وأشكال مختلفة تناسب جميع الفئات، حيث تبدأ أسعار الكيلو المشكل من 180 جنيهًا، ويتم طرح هذه المنتجات عبر منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ضخ 40 طنًا من الكحك والبسكويت في الأسواق

وكشف اللواء علي أشرف عن خطة الوزارة لضخ نحو 40 طنًا من الكحك والبسكويت في الأسواق، وذلك من خلال المنافذ التابعة للشركة والمجمعات الاستهلاكية، لضمان توفير الكميات المطلوبة للمستهلكين بأسعار عادلة.

تصنيع وفقًا لأعلى معايير الجودة

وأكد رئيس العامة لمخابز القاهرة الكبرى أن جميع منتجات الكحك والبسكويت يتم تصنيعها في مصانع الشركة التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، وفقًا للمواصفات القياسية وباستخدام خامات طبيعية لضمان أعلى جودة ممكنة.

وأوضح أن الشركة تلتزم بتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستهلكين، سواء من خلال البيع المباشر أو عبر بطاقات التموين ضمن فارق نقاط الخبز.

جهود مستمرة لدعم المواطنين في المواسم والأعياد

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة التموين لتوفير المنتجات الغذائية الأساسية وحلوى المواسم بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.

كما تسعى الوزارة من خلال شركاتها التابعة إلى ضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار، مع توفير بدائل بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتستمر الوزارة في مراقبة الأسواق لضمان توافر المنتجات بكميات كافية، مع التأكيد على أهمية دعم الأسر المصرية خلال الأعياد والمناسبات من خلال توفير السلع الأساسية والحلوى الموسمية بأسعار تنافسية.