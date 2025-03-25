شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى بشارع رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى بميدان رمسيس وسط القاهرة، وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

وقامت قوات الأمن بفرض كردون امني حول موقع الحريق للسيطرة على الحريق.

واندلع منذ قليل حريق في مبنى بميدان رمسيس وسط القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغ باندلاع حريق في مبنى بوسط القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق.