شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تقرر استدعاء مبروك عطية بعد حالة الجدل بسبب برنامجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، استدعاء الدكتور مبروك عطية ،استاذ متفرغ بجامعة الازهر، بعد حالة الجدل التي تسبب فيها برنامجه "كلام مبروك"، علي مواقع التواصل الاجتماعي واستضافته لمطربي المهرجانات، وجعلهم يقرأون القران الكريم .

يأتى قرار الجامعة بعد انتقاد العديد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مما جعل إدارة الجامعة تتواصل مع الدكتور مبروك عطية، واستدعائه لمناقشته فيما تم رصده.