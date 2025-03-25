شكرا لقرائتكم خبر عن مخابز القاهرة الكبرى: نستهدف إنتاج 45 طنا من الكعك والبسكويت بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

أكد على أشرف عبد المجيد العضو المنتدب للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن الشركة تستهدف هذا العام إنتاج 45 طنا من المخبوزات خلال شهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين بتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير أوجه الدعم من أجل إنتاج منتجات جيدة، مشيرا إلى أنه سوف يتم توزيع المخبوزات من خلال خطة تسويق، تتضمن عرض منتجات الشركة بمعارضها المنتشرة بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى المعارض المتنقلة لخدمة تجمعات المواطنين فى مختلف الهيئات والمؤسسات باستخدام سيارات قطاع التسويق بالشركة المجهزه لهذا الغرض.

وقال على أشرف، إنه تم اعتماد قائمة أسعار المنتجات للعام الحالي المعده بمعرفة لجنة تسعير المنتجات بالشركة، وذلك لمراعاتها الأبعاد الاجتماعية للدور الذي تقوم به الشركه لمواجهة الأسعار المبالغ فيها التي تعرضها شركات ومحلات القطاع الخاص، وتبدأ أسعار كيلو الكعك السادة والبسكويت من 170 جنيها، كما تم مراعاة تخصيص كمية مناسبة لمنتج اقتصادى بسعر استثنائى عبارة "اك مشكل بسكويت - كعك - بيتي فور بسعر 130 جنيها للكيلو يتم إنتاجها بمجمع الأسمرات التابع للشركة ويتم تخصيصها.

وأوضح على أشرف، أن كمية منتجات الشركة لشهر رمضان الماضي بلغت 37 طنا من الأصناف المتنوعة التي تنتجها مصانعنا هي "بسكويت - كوكيز - بسكو فور - كعك ساده - ملبن مكسرات - غریبه ساده - لوز - بيتي فور "عادى - لوكس - سابليه" ومنتجات أخرى معبأه بعلب كرتون أو بلاستيك شفاف.