شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير 4 أدوية لعلاج السل بمستشفيات الصدر والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن القضاء على السل من خلال استعمال 4 أدوية مضادة للميكروبات، وتؤخذ لمدة 6 أشهر تحت استشارة الطبيب المختص.

كان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قال إن مصر تقوم بدورها في القضاء على الدرن وفقا للاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان للتعامل مع المرض.

وأضاف، إنه يوجد لدينا 48 مستشفى للأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية تقدم خدماتها لمرضى الدرن، من خلال الاكتشاف والتشخيص المبكر، وتوفير العلاجات واستخدام أحدث أنواع العلاجات بالإضافة إلى التوعية بالمرض وسبل الوقاية منه.

وأوضح، إننا نتحرك من خلال هذه المحاور الأربعة التوعية، والوقاية، والاكتشاف المبكر، واستخدام علاج ناجح وفعال مما أدى إلى انخفاض معدلات الإصابة في مصر من 85 حالة لكل 100 ألف حالة إلى 9.8 حالة لكل 100 ألف حالة، يعنى أقل من 10 حالات لكل من 100 ألف حالة.

وأكد، إن نجاح الاستراتيجية القومية لمكافحة الدرن قائم على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحا، إن معنا شركاء داعمين سواء كان صندوق الأمم المتحدة الإنمائي أو منظمة الصحة العالمية أو منظمة جايكا اليابانية، بالإضافة إلى مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، وهم شركاء داعمين لوزارة الصحة لتنفيذ البرنامج القومى للقضاء على الدرن، وفى نفس الوقت منع انتشار فيروس الإيدز.