شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جامعة عين شمس فى جميع تخصصات تصنيف QS العالمى 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 25 مارس 2025 12:13 م
برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس حققت الجامعة إنجازًا فى ملف التصنيف الدولي حيث أعلن تصنيف QS العالمي نتائج نسخته للتخصصات الجامعية للعام 2025، و جائت بظهور الجامعة فى الخمس علوم الأساسية للتصنيف وذلك بظهورها أول مرة فى تخصص العلوم الإنسانية
إلى جانب ظهورها فى ١٥ تخصص فرعى وهى تخصص الهندسة والتكنولوجيا: تم إدراج جامعة عين شمس في الترتيب 267 و في تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 351–400 و في تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونيات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 201–250 و في تخصص الهندسة الميكانيكية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 301–350
في تخصص الهندسة الكيميائية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 351–400 و في تخصص الهندسة المدنية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 201–275 و في تخصص علوم الحياة والطب: تم إدراج جامعة عين شمس في الترتيب 315، وفي تخصص الزراعة: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 251-300 في تخصص العلوم البيولوجية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 351–400، في تخصص الطب: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 251–300 في تخصص الصيدلة: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 151–200، في تخصص العلوم الطبيعية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة401–450، في تخصص الكيمياء: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة301–350 , في تخصص العلوم البيئية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 401–450،في تخصص الرياضيات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة401 - 450، في تخصص علوم المواد: تم إدراج جامعة عين شمس بتخصص الفيزياء والفلك في الفئة 451–500، في تخصص الآداب والإنسانيات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 501–550 في تخصص العمارة: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 201–260 في تخصص العلوم الاجتماعية والإدارية: تم إدراج جامعة عين شمس الفئة 501–550.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز