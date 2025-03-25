شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جامعة عين شمس فى جميع تخصصات تصنيف QS العالمى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس حققت الجامعة إنجازًا فى ملف التصنيف الدولي حيث أعلن تصنيف QS العالمي نتائج نسخته للتخصصات الجامعية للعام 2025، و جائت بظهور الجامعة فى الخمس علوم الأساسية للتصنيف وذلك بظهورها أول مرة فى تخصص العلوم الإنسانية

إلى جانب ظهورها فى ١٥ تخصص فرعى وهى تخصص الهندسة والتكنولوجيا: تم إدراج جامعة عين شمس في الترتيب 267 و في تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 351–400 و في تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونيات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 201–250 و في تخصص الهندسة الميكانيكية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 301–350

في تخصص الهندسة الكيميائية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 351–400 و في تخصص الهندسة المدنية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 201–275 و في تخصص علوم الحياة والطب: تم إدراج جامعة عين شمس في الترتيب 315، وفي تخصص الزراعة: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 251-300 في تخصص العلوم البيولوجية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 351–400، في تخصص الطب: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 251–300 في تخصص الصيدلة: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 151–200، في تخصص العلوم الطبيعية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة401–450، في تخصص الكيمياء: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة301–350 , في تخصص العلوم البيئية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 401–450،في تخصص الرياضيات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة401 - 450، في تخصص علوم المواد: تم إدراج جامعة عين شمس بتخصص الفيزياء والفلك في الفئة 451–500، في تخصص الآداب والإنسانيات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 501–550 في تخصص العمارة: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 201–260 في تخصص العلوم الاجتماعية والإدارية: تم إدراج جامعة عين شمس الفئة 501–550.