شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التطبيقيين يقرر صرف معاشات أبريل اليوم بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس رمضان هلال نقيب التطبيقيين، بدء صرف معاشات 10 أبريل بدءا من اليوم، الثلاثاء 25 مارس 2025، بالبنوك وأماكن صرف المعاشات، على أن تشهد الدفعية الحالية تفعيل قرار الجمعية العمومية الأخيرة، والخاص بزيادة قيمة المعاش الشهرى بقيمة 180 جنيها، لترتفع قيمته من 420 جنيها إلى 600 جنيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتضم دفعة معاشات أبريل، أشهر "أبريل، مايو، يونيو"، ويصل فارق قيمة الزيادة إلى 160 مليون جنيه، بخلاف القيمة الإجمالية للمعاشات المقدرة بحوالى 420 مليون جنيه.

وكان المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، قال إنه منذ انتخابه على مقعد النقيب العام فى أبريل 2023، تم زيادة المعاش النقابى مرتين علي التوالى، ليرتفع المعاش فى أبريل 2023 من 330 جنيها إلى 370 جنيها، وزيادة أخرى فى أبريل 2024 بواقع 420 جنيها، لافتا إلى أنه جار إجراء دراسة اكتوارية لزيادة المعاش النقابي بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات.