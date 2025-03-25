شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشيد بدور قناة الحياة فى نقل الشعائر الدينية خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالدور البارز لقناة الحياة في نقل الشعائر الدينية خلال شهر رمضان المبارك، مثمنًا جهودها الإعلامية المتميزة، وعلى رأسها محمود التوني، رئيس القناة.

وأكد وزير الأوقاف أن القناة قدمت خدمة جليلة للمشاهدين من خلال البث المباشر لصلاة المغرب، وصلاة التراويح، وصلاة التهجد من مسجد الإمام الحسين؛ ما أتاح للمواطنين فرصة معايشة الأجواء الروحانية لهذا الشهر الفضيل.

وأضاف الوزير، أن هذه التغطية تؤكد الدور المهم للإعلام في نشر القيم الدينية الصحيحة، وترسيخ رسالة الإسلام الوسطية، وتعزيز الوعي الديني.

كما عبّر عن تقديره لالتزام القناة بنشر الفكر المستنير، ودعمها للجهود التوعوية الهادفة، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم الإعلام الديني الهادف، وإسهامها في تعزيز الرسالة التوعوية والوطنية من خلال منصاتها المختلفة.

وفي ختام تصريحه، توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير لقناة الحياة، ورئيسها، وفريق عملها، على جهودهم المتميزة في خدمة الإعلام الهادف.