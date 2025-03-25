شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ترسم البسمة على وجوه المواطنين بوجبات مجانية قبل الإفطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

رسمت وزارة الداخلية البسمة على وجوه المواطنين باهدائهم وجبات غذائية قبل الافطار في الشوارع.



جاء ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية السيد رئيس الجمهورية وتحت شعار معك فى رمضان، حيث واصلت وزارة الداخلية توزيع الوجبات على المواطنين اثناء عملهم بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات وتنظيم مأدبات شارك فيها الضباط تناول وجبة الافطار مع المواطنين استمرارا لدورها المجتمعى