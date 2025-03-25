شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمواطنين.. الطقس أول أيام العيد وموعد انتهاء الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (5- 6 درجة )، اعتبارا من السبت 29 مارس 2025، أسبوع عيد الفطر المبارك .

ويشهد اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 الموافق 25 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 29 درجة

الصغرى 17

الإسكندرية

العظمى 27

الصغرى 16

مطروح

العظمى 25 درجة

الصغرى 14

سوهاج

العظمى 32 درجة

الصغرى 15

قنا

العظمى 33 درجة

الصغرى 16

أسوان

العظمى 34 درجة

الصغرى 18 درجة