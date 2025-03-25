شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف يوضح ارتفاعًا ملحوظا فى نسبة حركة التشغيل بالمطارات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

كشف المركز الإعلامى لوزارة الطيران المدنى اليوم الثلاثاء عن إنفوجراف يوضح حركة الركاب با المطارات المصرية المختلفة، وحسب ما نشر فقد حدثت زيادة كبيرة ملحوظة فى حركة الركاب على كافة المطارات داخل البلاد، وذلك خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى 2025 عن معدل التشغيل خلال نفس المدة من العام الماضى 2024.

وذلك يؤكد أن الخطة الممنهجة التى تسير بها وزارة الطيران والشركة القابضة للمطارات المصرية تسير بنجاح كبير حسب ما هو مستهدف.

كانت مصادر بوزارة الطيران فى تصريحات سابقة قد ذكرت أن الوزارة تستهدف زيادة حرك الطيران لتصل إلى 30 مليون راكب خصوصا مع ازدياد حركة السياحة الوافدة لمصر والتى أصبحت متنوعة وعلى طوال العام بالتوازى مع افتتاح المطارات الجديدة مثل توسعة مطار برج العرب وزيادة سعته وزيادة سعة مطار سفنكس لخدمة زوار المتحف الكبير وأيضا مطار العلمين الجديدة ورغبة العديد من شركات الطيران سواء العربية أو الأجنبية فى تسيير رحلات له سواء مجدولة أو شارتر .