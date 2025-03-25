شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل الباعة الجائلين بسوق الزلزال إلى أسواق جديدة بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حفل تسليم الدفعة الأولى من عقود الباعة الذين سيتم نقلهم من سوق الزلزال العشوائي إلى سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم، واللذين أقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة فى أسواق مجمعة.

شهد حفل توزيع العقود أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة، وصندوق تحيا مصر.

وثمن محافظ القاهرة جهود صندوق تحيا مصر فى المشروعات التنموية، والمساهمة فى رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص الدولة على إنشاء أسواق حضارية جديدة ومتنوعة ومتكاملة الخدمات بالأحياء لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة، والحد من مخالفات الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة، والطرق العامة، وتعطيل المرور، بالإضافة إلى توفير بيئة حضارية للباعة والمتسوقين.

وأضاف محافظ القاهرة أن السوقين مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة (مياه – كهرباء – صرف صحي ) .

وسوق عمار بن ياسر الحضاري مقام على مساحة ٥ فدان ، ويتكون من مبنى إداري، و٩٥ محلا بمساحة ١٨ متر للمحل الواحد، مخصصة لأنشطة بيع الخضار ،والفاكهة ، واللحوم، والأسماك، والدواجن، والبقالة، والعطارة، والبيض، والمخبوزات المتنوعة، والمشويات، والمنظفات، والبلاستيكات، بالإضافة إلى ٤ أفران متنوعة، و٢٠ محل خارجي، وكافيتريا، و٢ شواية، ومنطقة مظلات، و٥ مناطق انتظار.

أما سوق عبد المجيد محمود فيضم ٤ مولات ، بإجمالي ٢٢٢ محل ، وكافيتريا.