شكرا لقرائتكم خبر عن هنلبس شتوي ولا صيفي فى العيد.. هيئة الأرصاد توجه نصائح للمواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

هنلبس شتوي ولا صيفى فى العيد، سؤال يحير الكثير من المواطنين هذه الأيام خاصة فى ظل تقلبات درجات الحرارة والتى تتنوع ما بين موجة حارة يعقبها انكسار وانخفاض ملحوظ مع أول أيام العيد .

وناشد الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بـ هيئة الأرصاد الجوية المواطنين عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة والالتزام بالملابس الشتوية الخفيفة، وعدم الاستغناء عن الملابس الشتوية بشكل كامل، خاصة وأن الطقس سيكون مائل للبرودة إلى بارد ليلا مع أول أيام العيد.

ويشهد اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 الموافق 25 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 29 درجة

الصغرى 17

الإسكندرية

العظمى 27

الصغرى 16

مطروح

العظمى 25 درجة

الصغرى 14

سوهاج

العظمى 32 درجة

الصغرى 15

قنا

العظمى 33 درجة

الصغرى 16

أسوان

العظمى 34 درجة

الصغرى 18 درجة