شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تستعد لإعلان إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة العمل للإعلان رسميا عن إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص خلال ساعات ، بعد اعتمادها من قبل الوزير محمد جبران، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن الإجازات الرسمية.

يأتي القرار المرتقب تماشيًا مع ما أعلنه مجلس الوزراء بشأن إجازة العيد للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث من المقرر أن تمتد الإجازة من السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن تُمدد حتى الأربعاء 2 أبريل في حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال يوم الاثنين 31 مارس.

ويحدد قانون العمل عددًا من الضوابط التي تحكم إجازات العاملين في القطاع الخاص، والتي تشمل:

- الإجازات الرسمية حق للعاملين: يحق للعاملين الحصول على إجازاتهم الرسمية المقررة قانونًا، سواء في الأعياد الدينية أو الوطنية.

- الإجازة مدفوعة الأجر: يحصل العامل على أجره كاملًا خلال الإجازات الرسمية، وفقًا لما تنص عليه المادة 52 من قانون العمل.

- إمكانية تشغيل العامل خلال الإجازة: يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال أيام الإجازة إذا تطلبت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على ضعف أجره اليومي.

- اتفاق مسبق: في حال تشغيل العمال خلال الإجازات، يجب إبلاغهم مسبقًا والاتفاق معهم، مع ضمان تعويضهم ماليًا.

ومن المنتظر أن تصدر الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديرياتها في المحافظات فور الإعلان الرسمي عن الإجازة، لضمان متابعة تنفيذ القرار في مواقع العمل والإنتاج.