شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار منتجات كعك العيد والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى طرح منتجات كعك العيد والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بجانب توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل الى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويتم طرح علبة بسكويت نشادر بـ 170 جنيها زنة 1 كيلو جرام وعلبة كعك سادة وزن 1 كيلو بسعر 170 جنيها وكعك ملبن بسعر 160 جنيها، وكعك مكسرات زنة 1 كيلو جرام بسعر 230 جنيها وغريبة سادة بـ 180 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بـ 210 جنيه وبيتى فور عادى بسعر 190 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 220 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 220 جنيه وكوكيز بسعر 190 جنيها وبسكو فور بسعر 190 جنيها للكيلو .



أسعار كعك العيد والبسكويت

أسعار كعك العيد 2025 من الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى

وطرحت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من المتجات ذات جودة عالية ويتم طرح علبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 180 جنيها وعلبة وزن 2 كيلو مشكل بسعر 360 جنيها، وطرح علبة 3 كيلو مشكل بسعر 535 جنيها، وعلبة 4 كيلو مشكل بسعر 725 جنيها، وعلبة 5 كيلو مشكل بسعر 900 جنيها كما تم توفير علبة كعك فاخر مكسرات زنة 1 كيلو بسعر 210 جنيها ، وعلبة كعك 2 كيلو مسكرات بسعر 415 جنيها وعلبة كعك مكسرات 3 كيلو بسعر 620 جنيها وعلبة كعك مكسرات 4 كيلو بسعر 840 جنيها، وعلبة كعك مكسرات 5 كيلو بسعر 1050 جنيها.