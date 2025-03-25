شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة الأمن تضبط مواد مخدرة بـقيمة 23,4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة السويس) بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.. وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .. وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها..وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.

كما نجحت اجهزة الامن بالتنسيق مع مديريات أمن (السويس– الإسكندرية - البحيرة) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن السويس ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (250 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الإسكندرية ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وبحوزته (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن البحيرة.. ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة كفر الدوار ، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (23,4 مليون جنيه).