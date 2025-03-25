شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات أبريل 2025 من البنوك ومكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات أبريل 2025، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الثلاثاء من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ويستمر الصرف خلال أيام 25 و26 و27 مارس

واتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى ATM والمحافظ الإلكترونية، وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه ويأتى ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات ،بما يحقق راحة أكبر للمستفيدين.



