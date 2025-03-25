شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة والقاهرة تسجل 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

ولفت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى لتسجل مع يوم الخميس 34 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة .



ويشهد اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 الموافق 25 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 29 درجة

الصغرى 17

الإسكندرية

العظمى 27

الصغرى 16

مطروح

العظمى 25 درجة

الصغرى 14

سوهاج

العظمى 32 درجة

الصغرى 15

قنا

العظمى 33 درجة

الصغرى 16

أسوان

العظمى 34 درجة

الصغرى 18 درجة