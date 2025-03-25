شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: إجراءات لتحسين حالة الرى بعدد من النقاط الساخنة قبل فترة أقصى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض الموقف المائى وحالة الرى بنطاق محافظة الفيوم، والاستعداد لموسم أقصى الإحتياجات المائية المقبل.



وخلال الاجتماع تم استعراض الميزان المائى بالمحافظة ، ومساحات الأراضى المخدومة بشبكات الصرف المغطي بمساحة 276 ألف فدان ، ومساحات الاراضي المخدومة بالمساقي المطورة والبالغة 29 ألف فدان ، وموقف تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمحافظة بإجمالى 141 رابطة ، استعراض جهود الوزارة خلال العامين الماضيين لتحسين نوعية المياه ببحيرة قارون والتي أدت لتحسن نوعية المياة بالبحيرة وهو ما انعكس إيجابياً على أعمال الصيد بالبحيرة.



كما تم استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف بالمحافظة بإجمالى (1800) أمر تطهير للترع و(643) أمر تطهير للمصارف، وموقف تسجيل بيانات التطهيرات على منظومة تطهيرات الترع والمصارف ، وموقف التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة تطهير المساقى الخصوصية بمعرفة المنتفعين حيث تم تطهير 4230 كيلومتر من المساقى حتى تاريخه ، وموقف تأهيل الترع بالمحافظة بإجمالى 180 كيلومتر حتى تاريخه ، وموقف صيانة بوابات أفمام الترع بمحافظة الفيوم بإجمالى 132 بوابة على الترع حيث يجرى صيانة 2 بوابة حالياً وباقى البوابات تعمل بحالة حسنة، وموقف الإعداد لتنفيذ عملية احلال وتجديد سحارة الحيار على مصرف البطس ك 21 بالدفع النفقى الهيدروليكى ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية" حيث يجرى حالياً إتخاذ اللازم لإعداد موقع العملية ومراجعة التصميمات والرسومات للعملية، وموقف إزالة التعديات بالمحافظة خلال الموجة (24) و (25) للإزالات بإجمالى (77) إزالة، وموقف متابعة إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية بنطاق المحافظة.



واستعرض سويلم أيضاً موقف التعامل مع النقاط الساخنة بالمحافظة وما تم اتخاذه من اجراءات من أجهزة الرى بالمحافظة لتحسين حالة الرى بهذه المواقع قبل فترة أقصى الإحتياجات ، مثل البدء فى تنفيذ شبكة المصارف الزراعية بمنطقة قوته ، وطرح عملية تأهيل مجرى مص محطة القاطع ، وطرح عملية تأهيل حوض المص لمحطة البطس القديمة ، وتغيير موقع الهدار على بحر الفلاحة لتحسين حالة الرى ، وإتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على بحر الملعب ، وطرح عقد لتشغيل وصيانة محطات الرفع بنظام الخلط الوسيط المغذية لترع بحر الحبار والجمهورية وبحر راجح وابو دنقاش وبحر الاوسية ، وتنفيذ شبك أعشاب وصاولات أمام عدد من السحارات ، وطرح عمليات لرفع كفاءة واحلال وتجديد وحدات الطوارئ ومولدات الديزل بمحطات القاطع الشرقي والقاطع الغربي وبطس سعيد ، وطرح عملية احلال وتجديد محطة كوم اوشيم واستبدال وحدات الديزل بوحدات تعمل بالكهرباء.

كما تم استعراض خطة تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وإعادة توزيع القوى البشرية بين الإدارات المختلفة بمحافظة الفيوم ، وأيضاً إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى ، وموقف حصر المساحات والأراضي المميزة المملوكة للوزارة ومقترحات استثمارتها ، وموقف السكن الإدارى وحالة المباني الإدارية التابعة لوزارة الرى بالفيوم ، وموقف صرف مكافأة التميز غير الإعتيادى للعاملين بالفيوم.