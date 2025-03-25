شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد الآمنة لرى القمح الأسبوع الحالى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، المواعيد الآمنة لري القمح الأسبوع الحالي، حفاظا عليه من "الرقاد" الذى يحدث نتيجة الرى فى وجود رياح.

وفى التقرير التالى نتعرف على المواعيد الآمنة لرى القمح:

الثلاثاء



الري النهاري في وسط وجنوب الصعيد "المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان – الوادي الجديد " والري مساءاً بعد الساعة 8 مساءاً في باقي المحافظات.

الأربعاء



الري النهاري في معظم الجمهورية "جنوب الدلتا وشمال الصعيد ووسط وجنوب الصعيد " والري الليلي في كفر الشيخ – دمياط – الدقهلية – الإسكندرية – بورسعيد – البحيرة – الشرقية بحيث يكون الري مساءاً "بعد الساعة 8 مساءاً.

الخميس



الرى فى معظم الجمهورية والري الليلي فقط في المنيا واسيوط والوادى الجديد.

الجمعة



متوقع هبات رياح عالية في معظم الجمهورية وينصح بعدم الري في كل الجمهورية.

يجب إضافة 10 – 15 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري لتسريع عملية مليء الحبوب.

عدم تجاهل الرية الأخيرة للقمح بسبب الخوف من الرقاد لأنها رية هامة للقمح في زيادة كتلة و صلابة الحبوب وهو ما يعني زيادة انتاجية الفدان.

