شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح معبر رفح من الجانب المصرى وإغلاقه من الجانب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل معبر رفح فتح ابوابه من الجانب المصري في انتظار وصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تغلق المعبر من الجانب الفلسطيني، مما يمنع دخول الحالات الإنسانية.

وأشار المصدر، إلى أن الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف المصرية في حالة استعداد دائم لاستقبال الحالات الإنسانية، حيث تم استقبال 45 دفعة حتى يوم 17 مارس الجارى، تضم 1700 مصاب ومريض إلى جانب 2500 مرافق.

من جهة أخرى، لا تزال جميع المنافذ التي تربط قطاع غزة مغلقة لليوم السادس والعشرين على التوالي، مما يحول دون دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية، وكذلك معدات إعادة الإعمار إلى القطاع.

وتبقى مئات الشاحنات مصطفة على جانبي طريق رفح - العريش منذ بداية شهر رمضان الحالي، في انتظار السماح لها بالدخول إلى غزة.