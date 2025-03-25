شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، تستعد وزارة العمل، خلال الساعات القليلة المقبلة، للإعلان عن إجازة عيد الفطر لعام 2025، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعد اعتماد محمد جبران وزير العمل لها.

ومن المقرر أن يأتى قرار وزير العمل فى ضوء إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لـ هلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.

وفور إعلان إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، تصدر الوزارة كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ قرار الإجازة في مواقع العمل والإنتاج، والذى عادة ما ينص على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.