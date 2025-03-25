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%94 من القراء يطالبون بالتصدى لبلطجة "ركينة" السيارات بالشوارع

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التصدر لبلطجة "ركينة" السيارات في الشوارع، أيد غالبية القراء مطالب التصدى لبلطجة "ركينة" السيارات في الشوارع.

وأيد 94% من القراء مطالب التصدى لبلطجة "ركينة" السيارات في الشوارع، بينما عارض 6% من القراء مطالب التصدى لبلطجة "ركينة" السيارات في الشوارع.


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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