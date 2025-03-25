شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يطالبون بالتصدى لبلطجة "ركينة" السيارات بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التصدر لبلطجة "ركينة" السيارات في الشوارع، أيد غالبية القراء مطالب التصدى لبلطجة "ركينة" السيارات في الشوارع.

وأيد 94% من القراء مطالب التصدى لبلطجة "ركينة" السيارات في الشوارع، بينما عارض 6% من القراء مطالب التصدى لبلطجة "ركينة" السيارات في الشوارع.



