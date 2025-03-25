شكرا لقرائتكم خبر عن إتياس ETIAS.. أوروبا تحدد موعد البدء بالنظام الجديد لدخول منطقة شنجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت السلطات الأوروبية في طريقها لتنفيذ تأشيرة دخول جديدة والتي أطلق عليها اسم "إتياس ETIAS" وهى تعتبر تأشيرة نظام أوروبى لمعلومات السفر والتصاريح، وعلى الرغم من أنه كان من المقرر تنفيذه فى العام الجارى 2025، إلا أنه تم تحديد الموعد النهائى له فى 2026.

وأشارت صحيفة الأوبسيرفادور الإسبانية إلى أن هذا النظام يأذن ويتتبع الزوار من البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة للوصول إلى منطقة شنجن، أمرا ضرورويا خاصة فى دول أمريكا اللاتينية للذهاب إلى القارة العجوز.

وأوضحت الصحيفة أن نظام إتياس للدخول إلى إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وجميع دول أوروبا ، تم تحديد التاريخ النهائى لبدء سريانه ، وقام الموقع الرسمي لنظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبية (ETIAS) في 10 مارس بتحديث التاريخ المتوقع لتفعيل الوثيقة الإلزامية المطلوبة للمسافرين من 60 دولة الراغبين في دخول منطقة شنجن.

وكان من المقرر في الأصل أن يتم تطبيق هذا الشرط في عام 2025، وسيتم تنفيذه الآن خلال الربع الأخير من عام 2026، وأضاف الموقع الإلكتروني: "في الوقت الحالي، لا يلزم اتخاذ أي إجراء من جانب المسافرين".

في هذه الأثناء، وحتى أكتوبر المقبل، ستمضي الدول الـ29 التي تشكل الكتلة قدماً في التنفيذ التدريجي لنظام الدخول والخروج (EES)، الوثيقة السابقة لنظام ETIAS.

وخلال أول 60 يومًا، يجوز للدول الأعضاء استخدام نظام البصمة الإلكترونية (EES) دون وظائف بيومترية، بعد ثلاثة أشهر، يجب على الدول الأعضاء استخدام نظام البصمة الإلكترونية (مع وظائف بيومترية) في نصف نقاط عبورها الحدودية على الأقل. ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي إتمام التسجيل الكامل لجميع الأشخاص بحلول نهاية المرحلة التجريبية لنظام البصمة الإلكترونية، وفقًا لما ذكره مجلس الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أيام.

ويهدف هذا النظام الإلكتروني الجديد إلى أن يكون وسيلة لتعزيز الأمن للسياح الذين يرغبون في زيارة أوروبا، بالإضافة إلى ذلك ستقوم بجمع وتتبع وتحديث البيانات الضرورية المتعلقة بالزوار من أجل تحديد ما إذا كان دخولهم إلى دول منطقة شنجن آمنا.

ما المستندات التي يجب تقديمها للسفر إلى منطقة شنجن؟يجب تقديم طلب إتياس ETIAS تقريبًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى السفارة أو القنصلية. سيتعين على الأشخاص تقديم تفاصيل جواز سفرهم، بالإضافة إلى الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والعنوان وتقديم معلومات حول عملهم وصحتهم. وستكون الخطوة الأخيرة هي الإجابة على سلسلة من أسئلة الأمان.



