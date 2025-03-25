شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل للمصريين بإحدى الدول الخليجية براتب 19 ألف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات الراغبين فى التقديم على 95 فرصة عمل لأفراد أمن من العمالة المصرية للعمل في شركة متخصصة في مجال الحراسة، في إحدى الدول الخليجية، براتب شهري يُعادل 19 ألف و680 جنيه مصري.



وأوضحت الوزارة، أن شروط التقديم على الـ وظائف هى:

- السن :21 -45 سنة.

- الراتب: 19 ألف و680 جنيه.

- الخبرات: سنة فى مجال الأمن.

- المؤهل: جامعة – دبلوم – إعدادى.

- إجادة اللغة: عربى – إنجليزى.

وأشارت إلى أن من مميزاتها:

- التعاقد حكومى.

- المدة: سنة ويُجدد.

- اختبار : 100 يوم.

- توفير الضمان الصحى.

- توفير سكن.

- توفير مواصلات.

- إجازات 30 يوم بالسنة.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم على فرص العمل من خلال الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index ..، علما بأن التقديم على هذه الفرص لمدة 3 أيام فقط، خلال الفترة من أمس الإثنين الموافق 24، وحتى الأربعاء26-3-2025.