شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة.. العظمى بالقاهرة ترتفع لـ29 درجة وتحذير عاجل من موجة حر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 ، حيث يشهد اليوم استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 29 درجة

الصغرى 17

الإسكندرية

العظمى 27

الصغرى 16

مطروح

العظمى 25 درجة

الصغرى 14

سوهاج

العظمى 32 درجة

الصغرى 15

قنا

العظمى 33 درجة

الصغرى 16

أسوان

العظمى 34 درجة

الصغرى 18 درجة