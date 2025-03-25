شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من مركز المناخ للمزارعين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظات الجمهورية بداية لموجة صيف مبكر جديدة وزيادة ارتفاع دجات الحرارة ليسود طقس ربيعي نهاراً بارد ليلاً ونشاط رياح شمالاً وهدوءها جنوباً حيث تميل الحرارة نحو الارتفاع النسبي ويكون الطقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري بحرارة حول 27-29 درجة مئوية و حار جنوباً "بداية من المنيا وحتى أسوان والوادي الجديد بحرارة حول 30 – 31 درجة مئوية".



وفى التقرير التالى نتعرف من الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على أهم الاعتبارات والتوصيات:



بالنسبة لرى القمح:

الريات الأخيرة مهمة جداً للقمح خاصة في ظل أجواء الحرارة العالية الأيام القادمة، وبناءاً على جو اليوم الثلاثاء نوصى بعدم ري القمح نهاراً في الوجه البحري وحتى بني سويف والفيوم ويمكن الري نهاراً في الصعيد ( من المنيا وحتى اسوان).



تحفيز النبات:

لتجديد النمو وبسرعة تعويضاً عن فترة التوقف بسبب لخبطة الجو من خلال تكثيف اضافة محفزات النمو (وليس منظمات) هامة جداً لاستعاضة واستعادة النمو (400 جم طحالب + 500 جم احماض امينية وسيتوكينين منخفض التركيز + 1 ك سماد متوازن 19 – 19 -19 / للفدان كل ذلك فى وجود رطوبة أرضية مناسبة للمحلول الأرضي و المحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو.

أشجار الفاكهة " المانجو – الزيتون – البرتقال – العنب": "



يجب اجراء الرشات المؤجلة بمحفزات النمو أو برشات الخف أو رشات تثبيت العقد، وكذلك يمكن بالمبيدات اللازمة مثل الزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي ويمكن اجراء الرش بالمبيدات الجهازية هذه الايام مع اعتبار ان التذبذب الكبير في الحرارة يمثل خطورة كبيرة على كل أشجار الفاكهة بدون استثناء.



اجراء معاملات_التحجيم في المحاصيل الأرضية "البطاطس – البصل – البنجر المتأخر – الثوم".

ضرورة اجراء معاملات مليء الحبوب في المحاصيل الطبية العطرية "كمون – يانسون – كراوية – شمر – كسبرة " الرش بسترات البوتاسيوم 1.5 ك للفدان + 30 سم سيتوكينين %4.

محاصيل العروة الصيفي حديثة الزراعة:

"خضر صيفية طماطم وفلفل وباذنجان وخيار وكوسة وفاصوليا و ذرة وقطن وصويا وبطاطا وبامية "، انباتها ضعيف ونموها متقزم بسبب البرودة وتحتاج الى عالي الفسفور ومحفزات النمو.

استمرار شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة او زراعة المحاصيل الصيفية البدرية "الذرة – السمسم – اللب - الفول السوداني – زهرة الشمس – البامية – البطاطا - القطن".



الاستعداد الكبير للوقاية أو مكافحة أمراض التقلبات مثل "البياض الدقيقي على أشجار الفاكهة والندوة المتأخرة على البطاطس واللطعة الارجوانية والبوترايتس والاستيمفليوم على البصل والثوم.



لعلاج مشكلة انخفاض معدلات التزهير في أشجار الفاكهة "التزهير المتأخر":

يتم إضافة عالي الفسفور "حامض فسفوريك 4 - 5 لتر للفدان " مع الري بالتبادل مع عالي الفسفور الماب 4 ك للفدان معاه 3 ك فولفيك + 3 ك بوتاسيوم فوسفيت مع الري مرة على الاقل اسبوعياً مع اعطاء رية غزيرة مع الإضافات السابقة ثم تطويل فترة الري "شبه تصويم " حتى يدفع الشجرة لزيادة معدل التزهير.

بساتين الفاكهة في مرحلة الاخصاب وبداية العقد:

الرش لدعم الاخصاب وبداية العقد بالكالسيوم بورون او البورون موليبدنيوم خلال فترة التذبذبات.

سرعة اجراء ريات متقاربة وبالخصوص في المناطق اللي بها نسبة ملوحة ويفضل إضافة معالج ملوحة او التسميد بحامض النيتريك مع نترات كالسيوم بالتبادل مع نترات البوتاسيوم ونترات الماغنسيوم ونترات الزنك.



يكون الري دائماً في فترة اخر النهار مع تقريب فترات الري وتقليل زمن الري ومعظم التغذية تكون من خلال الري وليس رشاً.

